ФАС защитила жителей «медвежьих углов» от алчности Почты России

Она брала 100-процентную надбавку за посылки, которые направлялись в труднодоступные села или из них







Почта России нарушила антимонопольное законодательство. Организация взимала дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись в труднодоступные населенные пункты или из них, сообщает Федеральная антимонопольная служба.



Ранее ФАС России выдала АО «Почта России» предупреждение о необходимости прекратить взимать подобные надбавки.

В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок ФАС России возбудила дело и признала организацию нарушившей закон о защите конкуренции.



Еще до окончания рассмотрения дела Почта России отказалась от взимания надбавки, в результате чего антимонопольный орган решил не выдавать предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

Вместе с тем, за нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф.



Отмена незаконной надбавки позволит жителям труднодоступных населенных пунктов пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами Российской Федерации, отметили в ФАС.



Фото: «Номер один»

