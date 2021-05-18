18.05.2021
ФАС защитила жителей «медвежьих углов» от алчности Почты России

ФАС защитила жителей «медвежьих углов» от алчности Почты России

Она брала 100-процентную надбавку за посылки, которые направлялись в труднодоступные села или из них

Почта России нарушила антимонопольное законодательство. Организация взимала дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись в труднодоступные населенные пункты или из них, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Ранее ФАС России выдала АО «Почта России» предупреждение о необходимости прекратить взимать подобные надбавки.
В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок ФАС России возбудила дело и признала организацию нарушившей закон о защите конкуренции.

Еще до окончания рассмотрения дела Почта России отказалась от взимания надбавки, в результате чего антимонопольный орган решил не выдавать предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.
Вместе с тем, за нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф.

Отмена незаконной надбавки позволит жителям труднодоступных населенных пунктов пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами Российской Федерации, отметили в ФАС.

Фото: «Номер один»
ФАС почта россии нарушение
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