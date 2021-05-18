18.05.2021
В пригороде Улан-Удэ обнаружили пушечное ядро

В пригороде Улан-Удэ обнаружили пушечное ядро

Нестандартный боеприпас саперы ОМОН вывезли и уничтожили  

В пригороде Улан-Удэ сегодня утром при проведении земляных работ во дворе одного из садоводческих товариществ был обнаружен боеприпас, конструктивно схожий с пушечным ядром.

По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН территориального управления Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.

В ходе обследования взрывотехники ведомства установили, что предмет является не стандартным боеприпасом. Росгвардейцы перевезли находку в безопасное место и уничтожили.

Вопросы о возрасте и происхождении ядра остались открытыми.  

Фото: Росгвардия
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