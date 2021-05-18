В пригороде Улан-Удэ обнаружили пушечное ядро

Нестандартный боеприпас саперы ОМОН вывезли и уничтожили



В пригороде Улан-Удэ сегодня утром при проведении земляных работ во дворе одного из садоводческих товариществ был обнаружен боеприпас, конструктивно схожий с пушечным ядром.



По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН территориального управления Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.



В ходе обследования взрывотехники ведомства установили, что предмет является не стандартным боеприпасом. Росгвардейцы перевезли находку в безопасное место и уничтожили.



Вопросы о возрасте и происхождении ядра остались открытыми.



Фото: Росгвардия

