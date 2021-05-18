В Улан-Удэ спасатели выйдут на патруль рек с 1 июня

﻿Ежегодно на водоемах во время купания травмируются и гибнут десятки ребят школьного и дошкольного возраста



Для обеспечения безопасности людей при отдыхе на воде с 1 июня спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы начнут патрулирование водной акватории.



- Для безопасного купания следует дождаться оптимальной температуры воды (температура воды должна соответствовать санитарным требованиям), но при этом, не стоит забывать о глубине реки, а также скорости ее течения, - предупреждают в Управлении по ЧС г. Улан-Удэ.



Особую тревогу у спасателей вызывают граждане, употребляющие на водоемах спиртные напитки. По статистике чаще всего на воде гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения. Те, кто купается в данном состоянии, подвергают себя опасности, так как у человека в алкогольном опьянении поднимается давление и при погружении в воду происходит резкий перепад. Также нарушена координация движений, может произойти спазм сосудов и даже судороги. У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже вход в прохладную воду по колено может вызвать резкие нарушения со стороны работы сердца. А тех, кто пришел на водоем с детьми, убедительно просим не оставлять их без присмотра, халатность взрослых может привести к трагедии. У детей окунание в холодную воду может вызвать судороги и привести к утоплению.





- Воздержитесь от купания в холодной воде! Небрежность и неосторожность ведут к гибели людей на воде, берегите свою жизнь! В случае чрезвычайного происшествия сообщите в ЕДДС г. Улан-Удэ по номеру «112», - обращается к населению спасатели.