Жителям Бурятии продлили срок подписки на карты "МИР"

Если пенсионер не обратится в банк с заявлением о получении карты до 1 июля, то после этой даты банк обязан будет зачислять пенсию на специальный счет



- Банком России продлён срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платёжной системы «МИР» до 1 июля 2021 года. Напоминаем, что требование имеет отношение только к гражданам, получающим пенсии и иные соцвыплаты на счета банковских карт других платёжных систем (MasterCard, Visa, Maestro, Социальная), - сообщили в Пенсионном фонде Бурятии.



Переход на карту «МИР» не относится к тем, кому пенсия доставляются через отделения почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, то есть без банковской карты, а также постоянно проживающим за границей.



- Если карты «МИР» еще нет, то нужно своевременно обратиться в банк и написать заявление на выпуск карты. При переходе на новую карту номер счета не меняется. Если все-таки расчетный счет изменится, то передать в Пенсионный фонд новые реквизиты можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или на портале Госуслуг, - уточнили в ПФР.



Если пенсионер не обратится в банк с заявлением о получении карты «МИР» до 1 июля, то после этой даты банк обязан будет зачислять пенсию на специальный счет. После этого банк направит пенсионеру, не получившему карту «МИР», уведомление с предложением в течение 10 рабочих дней прийти в банк для получения средств наличными или же с предложением написать заявление о переводе выплаты пенсии на карту «МИР». По истечении 10 рабочих дней, если пенсионер не явится в банк, то суммы пенсии будут возвращены в ПФР. А со следующего месяца выплата пенсии будет приостановлена.