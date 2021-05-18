В заказнике Бурятии восстановят лес после пожара

Огонь уничтожил более 9 тысяч гектаров



На особо-охраняемой природной территории специалисты восстановят часть погибшего от лесных пожаров 2015 года леса. Тогда верховой пожар уничтожил более 9 тысяч гектаров. Для ликвидации последствий были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, сообщает агентство лесного хозяйства Бурятии.



- Практически все деревья, где прошёл пожар, уничтожены. Сейчас на стволах можно заметить выходные отверстия от вредителей, которые поедали их сразу после пожара. Они могли перекинуться и на территорию, граничащую с площадью такого пожара» - рассказывает Иван Болдырев, начальник отдела лесопатологии «Лесресурс».



Кроме того, гарь и погибшие деревья даже сейчас представляют опасность.



- На такой территории места хорошо освещаются и прогреваются солнцем, обдуваются ветром с минимальной влажностью воздуха, нежели в живом лесу. В результате этого материалы – лесная подстилка, растительный покров, поваленные погибшие деревья с валежником высыхают очень быстро. Тушить же потом такие пожары очень трудно» - рассказывает Иван Болдырев.



Почва на территории, где проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, начала восстанавливаться, а это значит, что пришло время для посадки лесных культур.



«Мы ездим, смотрим, какие участки можно восстановить, проводим отводы. Мы определяем координаты по GPS, сверяемся с картой, устанавливаем столб, затем тоже самое делаем с другой стороны участка. Нас ещё ждёт большая подготовительная работа – нужно очистить участок от погибших деревьев – у них до сих пор продолжается процесс отпада. Затем провести минерализацию почвы, и обследование, чтобы понять какой метод восстановления именно на этом участке будет более эффективен. Уже в этом месяце проведём мероприятия по восстановлению» - рассказывает Николай Штайер, инженер по лесопользованию Верхне-Итанцинского участкового лесничества.



Один лесной участок уже подобран, однако, восстановление всего погибшего леса может растянуться на десятилетия.