В Бурятии прокуратура проверит работу приставов

Всех недовольных их действиями граждан приглашают на личный прием 25 мая



Прокуратура Бурятии проведет прием граждан по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве. Проблему обсудят с жителями республики зампрокурора Бурятии Светлана Козлова совместно с Константином Щукиным, заместителем руководителя республиканского управления ФСПП, сообщили в пресс-службе УФССП.



Личный прием граждан пройдет по вопросам несогласия с действиями (или бездействием), а также решениями должностных лиц службы судебных приставов-исполнителей.



Прием состоится 25 мая 2021 года с 10:00 до 12:00 в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по республике по адресу: ул. Борсоева, д.13е, г. Улан-Удэ.



Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-42, 21-44-98, 8-914-050-96-79, либо по телефону приемной УФССП России по Республике Бурятия: 28-94-00





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