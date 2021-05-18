Чартеры до Байкала поддержали из федерального бюджета

Правительство выделило 1,2 млрд рублей на субсидирование чартеров по России ﻿



Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба правительства, выделенные 1,2 млрд руб. помогут компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести по одному направлению. Также эта мера должна снизить стоимость туристических услуг для россиян.



В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 в России запустили программу частичного возврата денег при покупке туров по стране. В апреле 2021-го президент Владимир Путин предложил продлить программу кешбэка как минимум до конца года, а также возвращать родителям 50% стоимости путевки в детский лагерь. 30 апреля господин Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,7 млрд руб. на новый этап программы туристического кешбэка. Он начался 18 марта и продлится до конца года.



В Бурятию 5 июня уже полетят первые чартеры из Москвы. Всего за летний сезон с 5 июня по 23 сентября будет выполнено 14 рейсов для более чем 2 тысяч туристов





Помимо этого власти потратят 1 млрд руб. на компенсации туроператорам, вывозившим россиян из Турции и Танзании. Авиасообщение с ними ограничили до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.Фото Номер один