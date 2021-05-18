В Бурятии названы победители конкурса либретто национального балета

Всероссийский конкурс среди композиторов на создание национальных оперы и балета объявлен к 100-летию республики



В Бурятии определены победители конкурса на создание либретто национального балета. Из тринадцати поданных заявок четыре набрали наибольшее количество голосов:



1. Геннадий Башкуев – «Баргуджин Тукум. Последняя жертва»;

2. Михаил Овчаров - «Бүхэ Беликто»;

3. Александр Рюнтю – «Гэсэр»;

4. Лариса Санжиева – «Гэсэр».



Композиторам, подавшим заявки на участие в балетном конкурсе, будут направлены ссылки на материалы либретто и до 30 мая 2021 года им необходимо будет выбрать понравившееся либретто из четырех финальных для создания оперных эскизов, сообщили в минкультуры республики.







Напомним, оперу «Энхэ Булат-батор» вернули из забвения в 2011 году. Тогда первая национальная героическая опера была представлена вниманию зрителей на обновленной сцене Бурятского оперного театра. Опера была написана в далеком 1939 году. Музыку создал композитор Маркиан Фролов, основатель Свердловской консерватории. Автором либретто по мотивам бурятского улигера о Шоно-баторе – драматург, актер и режиссер Намжил Балдано. В 1940 году ее показали на Декаде Бурят-монгольской культуры в Москве. После той потрясающей постановки в столице советское руководство приняло решение создать в Улан-Удэ театр оперы и балета. Опера была возрождена к юбилейной дате - к 350-летию Бурятии в составе России – в постановке режиссера Олега Юмова.



Легендарный балет композиторов Бау Ямпилова и Льва Книппера был поставлен в 1959 году балетмейстером Михаилом Заславским по либретто драматурга Намжила Балдано. Авторами-художниками костюмов были Александр Тимин и Мария Шестакова. «Красавица Ангара» – визитная карточка Бурятского театра оперы и балета, единственный в стране национальный балет, удостоенный Государственной премии РСФСР имени М. Глинки. В основу либретто легла легенда о прекрасном и могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора. Премьера обновленной постановки «Красавица Ангара» состоялась в декабре 2016 года. Балетмейстером-постановщиком третьей редакции выступил Морихиро Ивата, работавший тогда художественным руководителем балета Бурятского театра оперы и балета.



Фото: egov-buryatia.ru/minkult В Бурятии определены победители конкурса на создание либретто национального балета. Из тринадцати поданных заявок четыре набрали наибольшее количество голосов:Композиторам, подавшим заявки на участие в балетном конкурсе, будут направлены ссылки на материалы либретто и до 30 мая 2021 года им необходимо будет выбрать понравившееся либретто из четырех финальных для создания оперных эскизов, сообщили в минкультуры республики. Как сообщал «Номер один» , Бурятия объявила всероссийский конкурс среди композиторов на создание национальных оперы и балета. Конкурс приурочен к 100-летию республики, которая намерена простимулировать создание национальных музыкальных произведений, которые бы продолжили традиции оперы «Энхэ-Булат батор» и национального балета «Красавица Ангара».Напомним, оперу «Энхэ Булат-батор» вернули из забвения в 2011 году. Тогда первая национальная героическая опера была представлена вниманию зрителей на обновленной сцене Бурятского оперного театра. Опера была написана в далеком 1939 году. Музыку создал композитор Маркиан Фролов, основатель Свердловской консерватории. Автором либретто по мотивам бурятского улигера о Шоно-баторе – драматург, актер и режиссер Намжил Балдано. В 1940 году ее показали на Декаде Бурят-монгольской культуры в Москве. После той потрясающей постановки в столице советское руководство приняло решение создать в Улан-Удэ театр оперы и балета. Опера была возрождена к юбилейной дате - к 350-летию Бурятии в составе России – в постановке режиссера Олега Юмова.Легендарный балет композиторов Бау Ямпилова и Льва Книппера был поставлен в 1959 году балетмейстером Михаилом Заславским по либретто драматурга Намжила Балдано. Авторами-художниками костюмов были Александр Тимин и Мария Шестакова. «Красавица Ангара» – визитная карточка Бурятского театра оперы и балета, единственный в стране национальный балет, удостоенный Государственной премии РСФСР имени М. Глинки. В основу либретто легла легенда о прекрасном и могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора. Премьера обновленной постановки «Красавица Ангара» состоялась в декабре 2016 года. Балетмейстером-постановщиком третьей редакции выступил Морихиро Ивата, работавший тогда художественным руководителем балета Бурятского театра оперы и балета.Фото: egov-buryatia.ru/minkult