В Улан-Удэ горячую воду все еще не получили 112 домов

Горячая вода в этих домах будет включаться в домах по мере устранения повреждений в срок до 22 мая



В Улан-Удэ после гидравлических испытаний тепловых сетей в настоящее время в работе остаются 82 участка, из них 50 повреждений по линии горячего водоснабжения, 30 повреждений по системе отопления. Под ограничение подачи горячей воды попадают 112 много квартирных домов, сообщили в Комитете городского хозяйства столицы Бурятии.



Из них в Октябрьском району 78 домов по адресам:



- ул. Ринчино 3,8,28,26, Тобольская 39,41,43,45,47,49,63а,63,55,61,65,59,67,71,73,73, Боевая 12,14,14а,26,1,3,3а,5, Столбовая 54,56,62,64,50а,54а,60, Павлова 64а, Конечная 1,3,1а,1б,3а,3б, Жердева 108,128,132,140,142,40а, 40/1, 40/4,40/2,40/3,138,136, Шумяцкого 3, пр. Строителей 78а бл.1-7,8,ГДЕЖИ, Краснофлотская 30,28,26,24, Тулаева 132,132/1, пер. Ростовский 22,36,36а, ул. Гармаева 23, Краснофлотская 16,20,22,34,8,14,18),



В Железнодорожном районе 34 дома по адресам:



- ул. Пушкина 3а, Хахалова 16б,17,25, Гагарина 4,6,8,13,15,17,18,16,16а,16б,30,32, Красноармейская 14, пр. 50 летия Октября 11, 25,27,27а, Пржевальского 7, ул. Маяковского 5, Гагарина 44,46,48,50,52,54,56, Цивилева 4,30п,48,46п)



В круглосуточном режиме над устранением повреждений работают 80 сотрудников ТГК-14: это девять бригад по пять человек, руководители. Горячая вода в отключенных домах будет включаться в домах по мере устранения данных повреждений в срок до 22 мая. Также инженеры филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» проверяют внутридомовые системы в жилых домах, где подача горячей воды восстановлена.



Если после завершения опрессовки и восстановления подачи теплоносителя горячая вода в вашем доме все равно отсутствует, то это связано с внутридомовыми коммуникациями. В этом случае вам необходимо обращаться в свою УК, ТСЖ или другую организацию, обслуживающую ваш дом. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.



Напомним, 11 мая в 8:00 завершился отопительный сезон 2020-2021 гг. и началась подготовка к следующему отопительному сезону. Сразу после завершения отопительного сезона прошли традиционные гидравлические испытания тепловых сетей столицы Бурятии. Испытания на плотность и прочность с помощью подачи повышенного давления необходимы для максимального выявления ветхих и аварийных участков трубопроводов и качественной подготовки энергооборудования к следующему отопительному сезону.



В период с 11 по 14 мая были проведены гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей №3,6, тепловых сетей от котельных мкр. Загорск, Заречный, Аэропорт, Стеклозавод, от котельной Юго-Западная. Всего в ходе проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлено 133 повреждения, в том числе 13 по магистральным, 120 по внутриквартальным тепловым сетям (в 2020 г. 135 повреждений, в том числе 40 по магистральным, 95 по внутриквартальным тепловым сетям). Из них устранено 51 повреждение (из них 41 повреждение по линии ГВС, 11 участков по системе отопления).



Фото: Комитет городского хозяйства