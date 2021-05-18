В Забайкалье житель Бурятии пытался щедро подкупить инспекторов ДПС

Теперь его ждет суд, хотя вины в покушении на дачу взятки он не признает



В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Бурятии. Он обвиняется в «покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 25 апреля мужчину за рулем остановили сотрудники дорожно-патрульной службы полиции на стационарном посту. При проверке документов полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС провели освидетельствование и составили протокол об административном правонарушении.



Желая избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина несколько раз просил сотрудников полиции не составлять протокол, предлагая взамен 30 тысяч рублей. Полицейские объяснили, что это незаконно. Несмотря на это, мужчина вложил купюры в футляр от компакт-диска и положил его рядом с полицейским.



Сотрудники полиции сообщили о произошедшем в органы СК. В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал вины в инкриминируемом деянии, несмотря на это, следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.



Фото: «Номер один»

