Как карта ляжет

Есть версия, что в Роспотребнадзоре Бурятии в актовом зале стоит барабан, как на «Поле чудес»

Только вместо секторов «банкрот» и «приз» там названия массовых мероприятий. Каждый день сотрудники крутят этот барабан и решают, проведение каких событий разрешить, а каких запретить. Да, эту версию придумали мы. Но более логичного объяснения происходящему у нас нет.

Твердой надзорной рукой власти поставили условный штамп «запрещено» на проведение выпускных в детсадах с участием родителей. Без родителей – пожалуйста, ведь ковид, увидев, что дети одни, непременно отступит, как любой воспитанный вирус.И, возможно, родители не стали бы сильно возмущаться, если бы немногим ранее в Бурятии не прошел бы праздничный парад, а также чемпионат по боксу и еще целый ряд спортивных и не только массовых мероприятий. Под запрет попал разве что концерт группы «Би-2». Думается, если бы в республику приехала другая группа, которая более по нраву принимающему решения начальству, то ситуация могла бы быть иной.В общем, родители смогут понаблюдать за выпускными своих дошколят через оконные стекла. И внятных причин этому отыскать непросто. Хотя можно, конечно, пофантазировать…А что если запрет случился по просьбе дошколят? Мол, давайте хоть раз оторвемся без родителей! Будем рисовать на стенах, кидаться кашей и устроим напоследок большущий кавардак! Без надзора-то веселее.