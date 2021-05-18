В Бурятии зафиксирован двойной рост случаев хищения пособий по безработице

Люди, оформившие их дистанционно во время пандемии, «забывают» уведомлять о своем трудоустройстве



В Бурятии за четыре месяца нынешнего года дознаватели территориальных органов МВД России возбудили 109 уголовных дел по фактам необоснованного получения пособий по безработице. В минувшем году было возбуждено 50 таких уголовных дел, сообщили в республиканском МВД.



Только за март-апрель 2021 года в территориальные органы МВД Бурятии на районном и городском уровне поступило 390 материалов этой категории для проведения проверки и принятия правового решения. Как следует из этих материалов, подавляющее количество граждан вставали на учет в Центр занятости населения в период пандемии посредством приложения «Госуслуги», либо на портале «Работа в России».



К примеру 50-летняя жительница поселка Онохой Заиграевского района, трудоустроившись на производственное предприятие, в течение пяти месяцев продолжала получать пособие по безработице. Иными словами, умолчав о факте, влекущем прекращение выплаты, она похитила более 45 тысяч рублей. А 45-летний житель Курумканского района, трудоустроившись, два месяца получал пособие по безработице. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.



Максимальное наказание за такие деяния, согласно санкциям статьи 159.2 УК РФ, арест на срок до четырех месяцев, напоминают в полиции Бурятии, так как в случае трудоустройства гражданин, получающий пособие по безработице, обязан уведомить Центр занятости населения о новых трудовых отношениях для прекращения выплат.



Фото: egov-buryatia.ru

