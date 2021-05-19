В Улан-Удэ осужден водитель киллера

Он находился в розыске более девяти лет



Верховный суд Бурятии вынес приговор водителю киллера, совершившего в 2010 году убийство криминального авторитета и его знакомого, сообщили в прокуратуре республики.



Установлено, что житель Читы привез убийцу (в настоящее время отбывающего наказание по приговору Забайкальского областного суда) к дому одного из потерпевших, а после совершенного преступления помог ему скрыться на автомашине.



Водитель осужден по статье УК РФ (пособничество в совершении убийства, совершенном группой лиц по предварительному сговору, выразившееся в содействии совершению преступления в виде заранее обещанного сокрытия преступника) к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



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