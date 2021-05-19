В Бурятии наказан логистик «ЭкоАльянса»

Региональный оператор «забыл» вывозить мусор с Тугнуя



В марте в прокуратуру Мухоршибирского района поступили обращения местных жителей района, а также администрации сельского поселения «Тугнуйское» с жалобами на ненадлежащее оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.



В ходе проведенной проверки прокуратура района установила, что на территории сельского поселения «Тугнуйское» вывоз твердых коммунальных отходов не велся со середины января по март текущего года из-за того, что руководитель логистического управления ООО «ЭкоАльянс» плохо исполнял должностные обязанности.



Для устранения выявленных нарушений законодательства и восстановления нарушенных прав жителей прокуратурой района внесено представление в адрес ООО «ЭкоАльянс». Перерасчет размера стоимости оказанных услуг ненадлежащего качества будет производиться региональным оператором по обращениям граждан.



Кроме того, по результатам рассмотрения постановления прокурора Мухоршибирского района о возбуждении административного производства по статье КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления) виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.



Постановление о привлечении к административной ответственности вступило в законную силу.



Фото: egov-buryatia.ru

