В Бурятии приставы бились за воду для сельчан

Благодаря их настойчивости работа водоколонки в селе Холтосон восстановлена



В Закаменском районе Бурятии судебные приставы исполнили решение суда, обязывающее муниципалитет восстановить работу водоразборной колонки по улице Подгорная села Холтосон. С таким требованием в суде в защиту прав и законных интересов жителей поселка выступил прокурор района, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Жители улицы Подгорная с момента заключения договоров по предоставлению коммунальных услуг систематически пользовались холодной водой через водоразборную колонку, находящуюся на их улице. Однако с декабря 2019 года вода в водоколонке перемерзла и мер по восстановлению холодного водоснабжения органами местного самоуправления не предпринималось. Рассмотрев материалы дела, суд исковые требования прокуратуры удовлетворил.



В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем администрации района было направлено требование об исполнении судебного решения, а также предупреждение об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.



В связи с тем, что требования исполнительного документа в установленный срок исполнены не были, судебным приставом было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также постановление о назначении нового срока исполнения. По истечении нового срока судебным приставом было установлено, что требования исполнительного документа должником вновь не исполнены, после чего в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении.



Благодаря действиям судебного пристава-исполнителя, на сегодняшний день на улице Подгорная заработала водоколонка, которая будет обеспечивать жителей этой улицы качественной холодной водой. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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