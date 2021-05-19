В Улан-Удэ иномарка сбила студентку

Девушка с травмами госпитализирована в БСМП
В Улан-Удэ накануне около десять часов утра 39-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», следуя по улице Мокрова в районе дома № 50 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девушку.
В результате ДТП 19-летняя студентка с травмами госпитализирована в БСМП, сообщили в республиканской ГИБДД.
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 426 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще три автомобилистов за повторное управление машиной в состоянии опьянения в течение года.
Фото: ГИБДД
В результате ДТП 19-летняя студентка с травмами госпитализирована в БСМП, сообщили в республиканской ГИБДД.
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 426 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще три автомобилистов за повторное управление машиной в состоянии опьянения в течение года.
Фото: ГИБДД
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