Прокуратура Бурятии контролирует трудовой спор на ТЭЦ-1

В суде находятся исковые заявления 50 работников транспортного цеха ТЭЦ-1



В Улан-Удэ прокурор Железнодорожного района направил в суд исковые заявления в интересах 50 работников транспортного цеха ТЭЦ-1 компании «Генерация Бурятии» (филиал ТГК-14) с требованиями о признании незаконным снижение доплаты за работу с вредными условиями труда. В исках потребовано восстановление доплат до прежнего уровня и перерасчета доплаты с момента его снижения по день вынесения решения суда.



Исковые заявления находятся на рассмотрении в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ, сообщили в прокуратуре Бурятии. Надзорный орган контролирует вопросы соблюдения трудовых прав сотрудников компании ТГК-14 и разрешение на предприятии коллективного трудового спора.



Для защиты трудовых прав энергетиков уже принимались меры прокурорского реагирования. Так, по представлению прокуратуры республики, внесенному 21 декабря 2020 министру экономики Бурятии, осуществлена регистрация коллективного трудового спора между первичной профсоюзной организацией «Генерации Бурятии» и ТГК-14, для разрешения трудового спора создан трудовой арбитраж, приняты меры к урегулированию спора.



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ с привлечением Гострудинспекции провела проверку соблюдения трудовых прав работников предприятия, в том числе участвовавших в протестной акции. Прокурор района в декабре прошлого года внес представление генеральному директору ТГК-14 по факту отсутствия механизма индексации заработной платы работников, конкретной периодичности индексации, порядка определения величины, перечня выплат, подлежащих индексации, а также об устранении нарушений в сфере охраны труда работников.



По результатам рассмотрения представления нарушения закона устранены, между работодателем и профсоюзом 28 декабря 2020 года достигнута договоренность о создании рабочей группы по разработке Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Бурятии, в котором должен быть урегулирован механизм индексации заработной платы работников в электроэнергетике, ее величина и периодичность.



По постановлению прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ в связи с нарушением обязательств по коллективному договору юридическое лицо ПАО «ТГК-14» привлечено к административной ответственности и оштрафовано.



Как сообщает пресс-служба ТГК-14, в филиале «Генерация Бурятии» 18 мая состоялось заседание комиссии по принятию нового коллективного договора. В рамках развития социального партнерства и урегулирования социально-трудовых отношений стороны обсудили 64 пункта нового коллективного договора, часть из которых принята единогласно. Совместная работа над детальной проработкой других положений нового документа ПАО «ТГК-14» с активом первичных профсоюзных организаций компании продолжается. Согласно требованиям трудового законодательства, новый коллективный договор будет подписан 18 июня.



Кроме того, в марте и апреле подписаны соглашения о доведении размера минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) до уровня Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике. Путем поэтапной индексации к 1 января 2024 года уровень ММТС достигнет уровня ставки, прописанной в федеральном отраслевом тарифном соглашении.



Как сообщил заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию ПАО «ТГК-14» Алексей Какаулин, соглашение по выполнению решений трудового арбитража в настоящее время компанией выполняется.



Фото: news.tgk-14.com

