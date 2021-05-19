В Бурятии общее суточное число случаев заражения COVID-19 замерло в районе 40

Число вновь заболевших стабильно превышает число выздоровевших за сутки



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 37 749. Это на 41 случаев больше, чем было во вторник, 54% (20 154) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 880 человек, за минувшие сутки умерли два человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 41 нового случая коронавируса 28 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 556 человек.



В стационарах получает лечение 281 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 184. В отделениях реанимации находится 36 пациентов (из них старше 65 лет – 20), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение проходят 122 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 466 (+25) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом 312 коек: занято – 281, свободно – 31 коек. Занятость коечного фонда составляет 90,1%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1863 человек, с нарастающим итогом – от 972 931 человек.



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