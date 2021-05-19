В Улан-Удэ цветет сибирский абрикос

Бурятская сельхозакадемия приглашает полюбоваться реликтовым кустарником на своей аллее



Несмотря на холодный май, в Улан-Удэ начинают распускаться деревья. Одним из первых расцвел сибирский абрикос в аллее Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, сообщили в ее пресс-службе.



Абрикос цветет еще до появления листьев. Сначала на дереве появляются набухшие почки, а затем они превращаются в белые с розовыми прожилками цветы с ярким медовым ароматом.

Сибирский абрикос – один из реликтовых кустарников, сохранившихся с древних времен, их называют «свидетелями» изменения природной флоры. В Бурятии абрикосы растут в местности Меркитской крепости и в заказниках в Хоринском и Селенгинском районе.



Цветение сибирских абрикосов длится всего 5-10 дней, поэтому спешите насладиться цветением деревьев под пение птиц уже сейчас.



Фото: БГСХА

