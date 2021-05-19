В Бурятии сильное течение воды осложняет восстановление автодороги Монды-Орлик

Ликвидацией последствий подтопления заняты 20 человек и техника, завезено 80 кубометров грунта









Ликвидацией последствий подтопления заняты 20 человек, пять самосвалов, фронтальный погрузчик, погрузчик, автогрейдер.







Фото: egov-buryatia.ru/mintrans В Бурятии на 91-м километре размытой автодороги Монды-Орлик продолжаются восстановительные работы. Завезено 80 кубометров грунта для восстановления земляного полотна, четыре водопропускных трубы. Однако работы осложняет сильное течение, поэтому восстановить земляное полотно пока не удалось, сообщили в минтрансе Бурятии.Ликвидацией последствий подтопления заняты 20 человек, пять самосвалов, фронтальный погрузчик, погрузчик, автогрейдер. Напомним , из-за резкого повышения температуры воздуха и обильных дождей на горных участках произошло резкое таяние снежного покрова, в результате чего размыло региональную дорогу в Окинском районе Бурятии Монды-Орлик. Нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами: Орлик, Сорок, Хара-Хужир, Саяны, Хужир, Алаг-Шулун. Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям Окинского района на территории муниципального образования введен режим ЧС . Проведено информирование и оповещение населения. Противопожарное прикрытие населенных пунктов осуществляется. Имеется продовольственное и медицинское обеспечение. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии, отметили в главке. Движение для всех видов автотранспорта перекрыто.Фото: egov-buryatia.ru/mintrans