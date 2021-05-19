В Бурятии пожарные спасли от огня нежилой дом

Он загорелся рано утром в селе Горячинск Прибайкальского района



В Бурятии сегодня утром в селе Горячинск Прибайкальского района произошел пожар в нежилом доме. На момент прибытия огнеборцев горели веранда и крыша дома.



Имелась угроза перехода огня на постройки, расположенные в 5-10 метрах от горящего строения. Однако открытое горение было оперативно ликвидировано, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара сгорела крыша и веранда дома, уничтожения основных конструкций строения и перехода огня на соседние строения не допущено. Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

