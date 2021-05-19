В Бурятии вновь начнут искать пропавший Ан-2

Росавиация уведомила об этом минтранс Бурятии; родственники пилотов также возобновляют поиски













Самолет 19 июля прошлого года около 18 часов 50 минут вылетел с посадочной площадки Кырен Тункинского района и после этого безвестно пропал. В свиязи с этим Росавиация ведет поиск очевидцев полета Ан-2 или обнаружения фрагментов самолета Ан-2 (фюзеляж желтого цвета, крылья синего цвета). Очевидцев просят обратиться в региональный координационный центр поиска и спасения по телефонам: 8(383)266-03-10, 8(383)266-02-13, или старшему дежурному ГУ МЧС России по Республике Бурятия по телефону 8(3952)453-246.







«Мы с родственниками пропавших пилотов просим помощи в сборе денег чтобы продолжить поиски», - рассказала Зинаида.



Для оплаты услуг беспилотного летательного аппарата и снаряжения группы для поисков, в составе которой пойдет Илья, старший сын Виталия Мациевского, нужно собрать около 300 тысяч рублей.



В прошлом году туристы засняли в Тункинских гольцах самолет, предположительно, именно пропавший. «В прошлом году туристы засняли видео в горах, там планируем искать. Пока будем искать своими силами, потом может быть, к нам присоединятся. Вообще, нам обещали, что поиски возобновят весной, просто они будут возобновлять их позже, так как пока что снег везде. Конечно, было бы хорошо, была бы какая-то поддержка с воздуха, потому что своими силами нам вертолет точно не нанять», - пояснила Зинаида.



Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с четырьмя пассажирами на борту и двумя летчиками 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен обрабатывать тайгу лесного фонда от сибирского шелкопряда, начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся. Поиски пропавшего Ан-2 проводились на территории Иркутской области и Бурятии. Однако, в конце сентября поиски пропавших были прекращены. Всего во время поисковой операции с помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч квадратных километров на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами – около 1,7 тысячи квадратных километров. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах Республики Бурятия и Черемховском районе в Иркутской области обследована территория площадью 685 квадратных километров.



«Поиски были приостановлены, потому что выпал снег в горах, проводить их было невозможно. Мы понимаем родственников. Будем искать до тех пор, пока не найдем — по-другому никак. Уголовное дело находится в производстве, оно не будет закрыто до тех пор, пока мы не найдем экипаж и не установим причину происшествия», - сказал в интервью Irk. ru руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Матвеев.



Переводить пожертвование можно по номеру телефона, карта привязана.

Мациевская Зинаида Ивановна тел. 9189610698,

номер карты сбербанка 5469 4009 8958 1876

Или сыну, Мациевский Илья Витальевич, тел. 89284182983

Карта сбербанка 4276 3000 1283 4860



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans Федеральное агентство воздушного транспорта проинформировало минтранс Бурятии о возобновлении поисковых работ по факту исчезновения воздушного судна Ан-2 бортовым номером RA-71276 c двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту, сообщила пресс-служба министерства.Самолет 19 июля прошлого года около 18 часов 50 минут вылетел с посадочной площадки Кырен Тункинского района и после этого безвестно пропал. В свиязи с этим Росавиация ведет поиск очевидцев полета Ан-2 или обнаружения фрагментов самолета Ан-2 (фюзеляж желтого цвета, крылья синего цвета). Очевидцев просят обратиться в региональный координационный центр поиска и спасения по телефонам: 8(383)266-03-10, 8(383)266-02-13, или старшему дежурному ГУ МЧС России по Республике Бурятия по телефону 8(3952)453-246. Как сообщал «Номер один» , семьи пропавших в Восточных Саянах 19 июля прошлого года пилотов Ан-2 и сотрудников авиакомпании «Феникс» также собираются в ближайшее время продолжить поиски родных. Об этом «Номеру один» сообщила Зинаида Мациевская - супруга командира Ан-2 Виталия Мациевского. Напомним, самолет с шестью авиаторами на борту вылетел из посёлка Кырен республики Бурятия с целью ознакомительного полёта перед началом работ по опрыскиванию тайги от сибирского шелкопряда и не вернулся. Место нахождения людей и самолёта до сих пор неизвестно, поиски прекратили ещё в прошлом году.«Мы с родственниками пропавших пилотов просим помощи в сборе денег чтобы продолжить поиски», - рассказала Зинаида.Для оплаты услуг беспилотного летательного аппарата и снаряжения группы для поисков, в составе которой пойдет Илья, старший сын Виталия Мациевского, нужно собрать около 300 тысяч рублей.В прошлом году туристы засняли в Тункинских гольцах самолет, предположительно, именно пропавший. «В прошлом году туристы засняли видео в горах, там планируем искать. Пока будем искать своими силами, потом может быть, к нам присоединятся. Вообще, нам обещали, что поиски возобновят весной, просто они будут возобновлять их позже, так как пока что снег везде. Конечно, было бы хорошо, была бы какая-то поддержка с воздуха, потому что своими силами нам вертолет точно не нанять», - пояснила Зинаида.Напомним, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с четырьмя пассажирами на борту и двумя летчиками 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен обрабатывать тайгу лесного фонда от сибирского шелкопряда, начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся. Поиски пропавшего Ан-2 проводились на территории Иркутской области и Бурятии. Однако, в конце сентября поиски пропавших были прекращены. Всего во время поисковой операции с помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч квадратных километров на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами – около 1,7 тысячи квадратных километров. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах Республики Бурятия и Черемховском районе в Иркутской области обследована территория площадью 685 квадратных километров.«Поиски были приостановлены, потому что выпал снег в горах, проводить их было невозможно. Мы понимаем родственников. Будем искать до тех пор, пока не найдем — по-другому никак. Уголовное дело находится в производстве, оно не будет закрыто до тех пор, пока мы не найдем экипаж и не установим причину происшествия», - сказал в интервью Irk. ru руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Матвеев.Переводить пожертвование можно по номеру телефона, карта привязана.Мациевская Зинаида Ивановна тел. 9189610698,номер карты сбербанка 5469 4009 8958 1876Или сыну, Мациевский Илья Витальевич, тел. 89284182983Карта сбербанка 4276 3000 1283 4860Фото: egov-buryatia.ru/mintrans