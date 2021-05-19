В Улан-Удэ без горячей воды остаются 56 многоквартирных домов

Работы по подаче горячей воды ТГК-14 планирует закончить в субботу



В столице Бурятии без горячей воды остаются 56 многоквартирных дома. Об этом на планерном совещании в администрации Улан-Удэ сообщил директор филиала ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.

В Железнодорожном районе отключенными остаются 13 многоквартирных домов, в Октябрьском районе - 39, в 102-м микрорайоне - четыре дома, уточнили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



«Устранено 63 повреждения. В настоящее время в работе остается 73 участка. Из них 42 участка по горячей воде. И под ограничением горячего водоснабжения с учетом вчерашнего подключения остается по Железнодорожному и Октябрьскому району 56 домов, – рассказал Андрей Соболев. – Бригады сформированы. Сегодня у нас работают 20 бригад, 94 человека и 38 единиц спецтехники. Сегодня в плане устранения 16 участков. В целом, работы по подаче горячей воды планируем закончить в субботу».



Напомним, в Улан-Удэ с 11 по 14 мая прошли гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей №3, 6, тепловых сетей от котельных мкр. Загорск, Заречный, Аэропорт, Стеклозавод, от котельной Юго-Западная. Всего выявлено 136 повреждений. В том числе 14 по магистральным, 122 по внутриквартальным тепловым сетям.



Если после завершения опрессовки и восстановления подачи теплоносителя горячая вода в вашем доме все равно отсутствует, то это связано с внутридомовыми коммуникациями. В этом случае необходимо обращаться в свою УК, ТСЖ или другую организацию, обслуживающую ваш дом. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях можно сообщить в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район: 45-31-77, Октябрьский: 33-65-22 и Советский: 21-59-52.



Фото: news.tgk-14.com

