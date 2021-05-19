В Улан-Удэ осужден молодой человек, готовивший массовое убийство в техникуме

Он признан вменяемым и приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима



В Бурятии к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей приговорен 20-летний житель республики, готовившийся к массовому убийству людей в одном из техникумов Улан-Удэ, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Он признан виновным в «незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств», «незаконном хранении и ношении взрывных устройств», «умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем взрыва», «приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений».



Следствием и судом установлено, что с ноября 2018 года молодой человек после систематических просмотров в интернете новостных публикаций и видеозаписей о происшествиях, связанных с массовыми убийствами людей в учебных заведениях страны, из хулиганских побуждений решил совершить схожее преступление в одном из техникумов Улан-Удэ. В качестве способа «колумбайна» он выбрал изготовление и приведение в действие радиоуправляемых взрывных устройств с последующим применением огнестрельного оружия для причинения смерти студентам и преподавателям.



В течение 2019 года, готовясь к преступлению, он искал в сети и изучал сведения о порядке создания самодельных взрывных устройств. После этого приобрел необходимые компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы. Во время одного из таких подрывов злоумышленник уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.



Также, подыскивая соучастников, он предложил трем знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ. Это не остановило молодого человека.



Продолжая подготовку, он для получения беспрепятственного доступа к помещениям учебного заведения предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал здание. Также юноша приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств. Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как своевременно был изобличен и задержан сотрудниками полиции республики во взаимодействии с сотрудниками УФСБ Бурятии.



В ходе предварительного следствия в отношении юноши проводилась судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой обвиняемый признан вменяемым, так как он не страдал и не страдает каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишавшим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.



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