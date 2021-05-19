В Бурятии наградили лучшие семьи

Они победили на региональном этапе конкурса «Семья года»



В республике завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Он проходит в Бурятии с 2016 года. По итогам предварительного отбора, прошедшего на районном уровне, для участия в основной стадии конкурса отобрано 38 семей со всей республики.



«Мы выявляем лучшие семьи по шести номинациям. Наша задача – показать их многогранность, семейную сплоченность, взаимопонимание. Потому что именно на примерах таких семей должно строиться будущее нашей Родины, нашей республики. Недавно смотрели информацию по разводам - к сожалению, молодежь сегодня дает печальную статистику. Это тревожно. Поругались и подали заявление на развод. Хотя, наверное, можно было бы найти пути примирения. Если есть ребенок, то он особенно страдает в такой ситуации. Невозможно переоценить жизнь в полной, любящей семье», - сказала Татьяна Быкова, министр социальной защиты населения Бурятии в день награждения победителей.



Цель подобных нужных мероприятий - всяческая поддержка и развитие семейных ценностей, ответственного родительства, повышение престижа семейного образа жизни. В целом в Бурятии реализуется большой комплекс мер, направленных на поддержку семьи, материнства, детства.



«Семьи, награждаемые сегодня, это образец для подражания. В наш региональный финал вышли самые достойные. Следующий этап – информация о семьях-победительницах будет направлена в Москву для отбора на уже федеральный этап. Надеемся, что в итоге представители Бурятии попадут на всероссийский финал, расскажут всей России о своих семьях, детях, достижениях. Мы желаем им удачи, всем хотелось бы, чтобы кто-то из наших семей победил и там. Они - гордость нашей республики», - отметила министр.



Награждение проходило в большом зале ресторана гостиницы «Бурятия». Для каждой семьи-победительницы был организован нарядный столик. Звучали песни в исполнении местных исполнителей, выступали танцевальные коллективы, известными эстрадными мелодиями порадовал колоритный баянист. С теплыми поздравлениями выступили представители правительства республики, Народного Хурала, общественники.



Эрдэни и Долгорма Тогмитовы победили в номинации «Семья – хранитель традиций» (хранители национальных и культурных традиций). Они приехали на церемонию награждения из Закаменского района.



Все, кто встречается с ними, тут же замечают их доброжелательность, отзывчивость, трудолюбие и любовь к родной земле. Известны супруги и своей общественной активностью.



Так, Долгорма Цыденжаповна постоянно участвует в массовых мероприятиях района, является автором бурятских эстрадных песен. Также она одна из инициаторов разработки проектов по сохранению бурятского языка. Глава семьи Эрдэни Ринчинович на все руки мастер – столяр, плотник, печник, хороший отделочник и строитель. За помощь в строительстве дацана и проведении обрядов Белого месяца отмечен благодарностью религиозной организации «Даша Самдэнлин».



- Супружеский стаж у нас с мужем 26 лет, в этом году – нефритовая свадьба. У нас трое детей. Старшие уже взрослые, создали свои семьи. В нашей семье семейно-родовые традиции передаются из поколение в поколение, - поделилась с «Номер один» Долгорма Тогмитова.



Семья очень дружная. Домашние работы, семейные мероприятия, выезд на отдых - все делают вместе.



По другим номинациям, установленным в конкурсе, тоже определены победители. Лучшей многодетной семьей признали семью Максимовых (Кяхтинский район), лучшей сельской семьей – семью Лузиных (Прибайкальский район).



В номинации «Семья – хранитель традиций» (профессиональные династии) победила семья Доржиевых из города Улан-Удэ. А семья Лисиных из города Северобайкальска признана лучшей в категории «Молодая семья».



Конечно, определили семью-победительницу в номинации «Золотая семья России». Ею стала семья Георгия и Нэлли Спиридоновых из далекого северного Баунтовского района. Их брак зарегистрирован 15 февраля 1971 года. Рука об руку они идут по жизни уже полвека, вырастили трех замечательных дочерей, дали им всем высшее образование, есть две внучки и один внук.



- Мы не ожидали, что победим. Нам предложили участвовать, и мы согласились, - скромно сказала Нэлли Никандровна. - Мы впервые в таком конкурсе. Если бы не дети, наверное, не были бы здесь, - отмечает глава семьи, благодаря своих близких за поддержку.



В чем же секрет долгой семейной жизни?



- За 50 лет всякое было: и радость, и горе. Что главное в семье - любовь, взаимное уважение, забота друг о друге. Надо доверять друг другу и, я считаю, уметь прощать какие-то недостатки. Люди все разные, могут когда-то и поругаться. И, конечно, обязательно проявлять терпение, - поделилась супруга.



- Мы все делим пополам, все вопросы решаем совместно, учитываем мнение друг друга, - подтвердил муж.



Заслуженную семью поддержали местные власти, даже помогли с транспортом, чтобы пожилые супруги могли приехать в Улан-Удэ и вернуться назад. Награждение лучших семей республики прошло в теплой, душевной атмосфере. Победители в каждой номинации получили букеты цветов, дипломы, памятные, а также ценные подарки. Завершилась церемония фотосъемкой на память и чаепитием.



Фото: pixabay.com

