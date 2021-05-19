«ТимлюйЦемент» обновляет парк горной спецтехники

Предприятие ввело в эксплуатацию бульдозер «Четра Т35»



В Бурятии на Таракановском карьере ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») введен в эксплуатацию бульдозер «Четра Т35». Он заменил менее мощную модель «Четра Т25», выработавшую моторесурс, сообщили в пресс-службе предприятия.



Новый бульдозер имеет модульную конструкцию всех узлов и систем, герметизированные электрические разъемы, предотвращающие попадание пыли и влаги и повышающие стабильность работы электрической системы, гидромеханическую трансмиссию, площадь отвала 18,5 квадратного метра. Алюминиевый радиатор отличается высоким уровнем защиты от засорения, а большая крышка доступа упрощает регулярную очистку.



«Машина относится к классу тяжелых бульдозеров, имеет более высокий, чем у предшественника, тяговый класс 35. Она оснащена системами мониторинга и автоматического пожаротушения – это обеспечивает высокую степень надежности техники. Хороший обзор передней и задней рабочих зон повышает безопасность при выполнении работ на площадке. Литая рама в конструкции, силовая передача бульдозера Т35 рассчитаны на долгую службу при больших нагрузках, с которыми неизбежно сталкивается машина во время эксплуатации в карьере. В свою очередь, увеличение межремонтных периодов позволит сократить расходы на проведение ремонтных работ, – поясняет начальник цеха «Автотракторный» ООО «ТимлюйЦемент» Виктор Носков. – Немаловажно и то, что новая модель хорошо знакома нашим сотрудникам по предыдущей версии «Четры» – значит, ее проще будет эксплуатировать и обслуживать».

Новый бульдозер используется для рыхления и перемещения больших объемов вскрышных пород, формирования отвалов, проведения рекультивационных работ на Таракановском карьере известняков и порфироидов.



«Регулярное обновление горной спецтехники – залог стабильности цементного производства. Руководствуясь этим, холдинг «Сибирский цемент» вкладывает значительные средства в модернизацию автопарка заводов, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Так, в прошлом году, в период «коронакризиса», для нужд нашего предприятия были приобретены два новых экскаватора, в текущем – бульдозер стоимостью более 31 миллиона рублей. Таким образом, работа по повышению надежности техники цеха «Горный» продолжается», – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.



Фото: «ТимлюйЦемент»







