В Бурятии движение по затопленной дороге восстановят к вечеру среды

Аварийные работы идут на дороге Монды-Орлик



- Поток воды пошел на спад, поэтому дорожникам удалось уложить четыре водопропускных трубы на месте размыва, также планируется уложить еще две. Затем приступят к отсыпке земляного полотна.

Рядом, на аварийном мосту через ручей на 92 км организована объездная дорога. Возобновить движение автотранспорта по дороге планируется уже вечером 19 мая, - сообщает минтранс Бурятии.



Напомним, из-за резкого повышения температуры воздуха и обильных дождей на горных участках произошла резкая оттайка снежного покрова, в результате чего размыло дорогу на 91 км автомобильной дороги Монды-Орлик. Также, на 92 км были повреждены пролеты моста.



На ликвидации последствий подтопления задействовано 20 человек. 5 самосвалов, фронтальный погрузчик, погрузчик на базе МТЗ, экскаватор, автогрейдер. Пока движение для всех видов автотранспорта перекрыто. Введен режим ЧС.