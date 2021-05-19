В Улан-Удэ 80-летнего пенсионера обокрал 33-летний сожитель племянницы

Он похитил у старика деньги, карту и пенсионное удостоверение





Полицейские Улан-Удэ задержали в Кабанском районе подозреваемого в краже у пенсионера, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Выяснилось, что 80-летний улан-удэнец пригласил в гости свою племянницу, проживающую в Кабанском районе, и даже оплатил проезд. Утром 16 мая она приехала к нему вместе со своим 33-летним сожителем. В ходе застолья сожитель родственницы злоупотребил алкоголем и затеял ссору с хозяином жилища. В ходе конфликта молодой человек ударил по лицу пенсионера и тот вышел на улицу для того, чтобы позвать на помощь. Зайдя в жилище спустя несколько минут, пенсионер обнаружил, что гости спешно собираются уходить.



Когда племянница с сожителем ушли, мужчина увидел, что в спальне нарушен общий порядок, а из кармана пиджака, висевшего в шкафу, похищены денежные средства, пенсионное удостоверение и банковская карта. Бдительный пенсионер сразу же заблокировал платежное средство и вызвал сотрудников полиции.



Подозреваемый задержан правоохранителями в Кабанском районе. Похищенные денежные средства он потратил, а пенсионное удостоверение у него изъято.



Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». По факту нанесения побоев пенсионеру материал выделен в отдельное производство, по которому сотрудниками полиции проводится проверка. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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