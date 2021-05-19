Байкал вошел в ТОП популярных водоемов для отдыха этим летом в России

Около 40% туристов планируют провести летние отпуска на озерах и реках
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города России пользуются популярностью у туристов для отдыха на реках и озерах этим летом.
Около 40% туристов планируют провести летние отпуска на берегах пресноводных водоемов. Самыми популярными на это лето стали: реки Волга, Обь, Енисей и Кама, а также озера Онежское, Ладожское, Байкал и Выгозеро.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых на реках и озерах на лето 2021 года от одной до 10-ти ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже — в Нижнем Новгороде.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами летом 2021 года.
Десять популярных городов для отдыха летом на реках и озерах:
Казань — 2 377 ₽ / четыре ночи
Петрозаводск — 4 930 ₽ / пять ночей
Волгоград — 1 715 ₽ / две ночи
Новосибирск — 2 237 ₽ / семь ночей
Байкальск — 3 177 ₽ / 10 ночей
Красноярск — 2 543 ₽ / 3,5 ночи
Самара — 2 256 ₽ / четыре ночи
Саратов — 1 633 ₽ / 1,5 ночи
Нижний Новгород — 6 500 ₽ / одна ночь
Приозерск — 5 783 ₽ / семь ночей
*Средняя стоимость ночи летом 2021
Около 40% туристов планируют провести летние отпуска на берегах пресноводных водоемов. Самыми популярными на это лето стали: реки Волга, Обь, Енисей и Кама, а также озера Онежское, Ладожское, Байкал и Выгозеро.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых на реках и озерах на лето 2021 года от одной до 10-ти ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже — в Нижнем Новгороде.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами летом 2021 года.
Десять популярных городов для отдыха летом на реках и озерах:
Казань — 2 377 ₽ / четыре ночи
Петрозаводск — 4 930 ₽ / пять ночей
Волгоград — 1 715 ₽ / две ночи
Новосибирск — 2 237 ₽ / семь ночей
Байкальск — 3 177 ₽ / 10 ночей
Красноярск — 2 543 ₽ / 3,5 ночи
Самара — 2 256 ₽ / четыре ночи
Саратов — 1 633 ₽ / 1,5 ночи
Нижний Новгород — 6 500 ₽ / одна ночь
Приозерск — 5 783 ₽ / семь ночей
*Средняя стоимость ночи летом 2021
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