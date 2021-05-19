Байкал вошел в ТОП популярных водоемов для отдыха этим летом в России

Около 40% туристов планируют провести летние отпуска на озерах и реках

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города России пользуются популярностью у туристов для отдыха на реках и озерах этим летом.



Около 40% туристов планируют провести летние отпуска на берегах пресноводных водоемов. Самыми популярными на это лето стали: реки Волга, Обь, Енисей и Кама, а также озера Онежское, Ладожское, Байкал и Выгозеро.



По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых на реках и озерах на лето 2021 года от одной до 10-ти ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже — в Нижнем Новгороде.



Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами летом 2021 года.



Десять популярных городов для отдыха летом на реках и озерах:



Казань — 2 377 ₽ / четыре ночи

Петрозаводск — 4 930 ₽ / пять ночей

Волгоград — 1 715 ₽ / две ночи

Новосибирск — 2 237 ₽ / семь ночей

Байкальск — 3 177 ₽ / 10 ночей

Красноярск — 2 543 ₽ / 3,5 ночи

Самара — 2 256 ₽ / четыре ночи

Саратов — 1 633 ₽ / 1,5 ночи

Нижний Новгород — 6 500 ₽ / одна ночь

Приозерск — 5 783 ₽ / семь ночей

*Средняя стоимость ночи летом 2021



