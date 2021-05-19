В Улан-Удэ расширяют новое кладбище «Южное»

Завершение строительства планируется к 1 июля 2021 года



В Улан-Удэ идут работы по расширению нового кладбища «Южное» в Октябрьском районе и строительству крематория. Кладбище рассчитано на 3,2 тысячи мест, из них 600 мест после кремации. Зона захоронений делится на кварталы и участки, сейчас строители выполняют планировку и устраивают основания под проезды и тротуары, сообщают в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



Для инвалидов и маломобильных групп населения на пешеходных дорожках кладбища, на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения будут устроены места отдыха, в том числе скамейки. Дорожная сеть кладбища разделится на магистральные дороги, центральные площади, главные аллеи и межквартальные дороги. Для сбора мусора оборудуются площадки с мусоросборниками.



Строит кладбище подрядная организация ООО «Ремстрой». На работы выделено около 49,4 миллиона рублей. Завершение строительства кладбища планируется к 1 июля 2021 года.



В крематории ведутся отделочные работы. Здесь будет обустроено два зала для прощаний, предусмотрены отдельные технологические помещения для подготовки к кремации. Также будет построен парк памяти с колумбарием для хранения специальных урн. «Стоимость кремирования не будет выше стоимости традиционного захоронения. Планируем оказывать весь спектр услуг», – сообщала ранее директор крематория Соелма Дашимолонова.



Напомним, реализация проекта ведётся в рамках соглашения заключенного между правительством Бурятит и инвестором ООО «Улан-Удэнский крематорий», которое было заключено 18 декабря 2017 года. Земельный участок на территории кладбища «Южное» был предоставлен инвестору в аренду для реализации проекта. Открытие планировалось в 2020 году, но из-за пандемии сроки сдачи крематория сдвинулись.



Фото: ulan-ude-info.ru

