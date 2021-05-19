В Бурятии подросток погиб, надышавшись газом

Закона, ограничивающего родажу газосодержащих предметов несовершеннолетним, в республике пока не принято



В Бурятии 18 мая днем на окраине села Турунтаево обнаружено тело 15-летнего подростка, рядом с которым найдены несколько пустых газовых баллончиков для бытовых приборов. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, на окраине села Турунтаево имеется песчаный овраг, куда приходят дети и устраивают игры. После занятий в школе 18 мая туда направилась компания подростков. Один из них принес несколько газовых баллонов для туристических горелок, после чего на протяжении нескольких минут вздыхал их содержимое, накрыв голову курткой. Затем он внезапно вскочил на ноги, стал хаотично бегать, а через некоторое время упал и скончался. Друзья сразу позвонили в скорую медицинскую помощь.



Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Для установления точной причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское и токсикологическое исследования.



Не исключено, что смерть подростка наступила от острого отравления бытовым газом. Баллончики для заправки зажигалок или баллончики для туристических горелок продаются повсеместно и содержат смесь бутана, изобутана и пропана в разных пропорциях. При вдыхании такая летучая семь вытесняет кислород из крови, и даже однократное вдыхание любого из перечисленных газов может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, отека легких в ответ на проникновение паров газов в бронхи и альвеолы. Пропан, бутан, изобутан при вдыхании также способны вызвать аритмию и остановку сердца.



Поэтому в прошлом году, после аналогичного происшествия с подростком, следственным управлением в региональный орган законодательной власти направлено письмо, в котором обоснована необходимость принятия закона, ограничивающего свободную продажу газосодержащих предметов несовершеннолетним. Письмо принято в работу, но закон не принят.



Фото: «Номер один»

