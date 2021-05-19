В Бурятии открыли новую школу в поселке Новоселенгинск

Она может принимать 176 учащихся в смену и отвечает современным стандартам учебного процесса







В Бурятии в поселке Новоселенгинск Селенгинского района сегодня торжественно открылось новое здание школы. Она возведена в соответствии с современными стандартами организации учебного процесса и может принимать 176 учеников в смену, сообщили в правительстве республики.



История Новоселенгинской школы насчитывает 175 лет. Новое здание жители поселка ждали долго. Старое деревянное помещение, где проходили уроки, было ветхим, и не позволяло организовать качественный учебный процесс. В новом здании не только создали удобное, просторное пространство, но и установили новейшее цифровое оборудование. Благодаря такому оснащению, появилась возможность внедрять новые программы и дополнительного образования.



«На начальном этапе проекта были, конечно, трудности с источниками финансирования. Но когда Бурятия вошла в состав ДФО, у нас появилась возможность реализовывать такие масштабные проекты в рамках дальневосточных субсидий. Первоначальная стоимость была ниже 300 миллионов рублей, но мы поставили задачу, чтобы оснастить школу самым современным оборудованием. Лично от себя хочу поблагодарить своего коллегу Вячеслава Цыбикжапова за его инициативу, настойчивость. Не всегда мы можем доказать на стадии проекта, что школе нужна спортивная площадка, а благодаря его усилиям, в Новоселенгинской школе появилась и спортплощадка, и хоккейная коробка. Все участники бюджетного планирования и глава района, и его команда приложили много усилий, чтобы все у нас сегодня получилось, и этот праздник состоялся. Поэтому я всех поздравляю, школа есть, школе быть», - сказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



В рамках президентской дальневосточной субсидии на строительство школы выделено 335,2 миллиона рублей. Школа занимает площадь 5,6 тысячи квадратных метров. В просторном двухэтажном здании созданы функциональные учебные классы, лаборатории по физике, химии, информатике, кабинеты ОБЖ и дополнительного образования, есть просторная столовая, спортивный зал, репетиционный и актовый залы с акустической системой, информационно-библиотечный центр и комнаты психологической разгрузки. В зону начальной школы, кроме уютных классов, входят две спальни, развивающие игровые комнаты. Для занятий спортом построено футбольное поле, беговые дорожки, хоккейная коробка, баскетбольная и волейбольная площадки.



Школа оборудована широким спектром высокоэффективных технических средств. В частности, для учителей появился новый инструмент обмена педагогическим опытом. Благодаря цифровому оборудованию для дистанционного учебного процесса, классы могут подключаться к онлайн-урокам учителей из Улан-Удэ.



«Сегодня школа переживает особенный этап в своей истории, а событий за свою богатую историю она знала немало. Это не просто образовательное учреждение, это центр историко-краеведческого, патриотического воспитания детей. Старшеклассники школы постоянно принимают участие во всех мероприятиях патриотического направления и вместе со своими учителями делают всё, чтобы историческое наследие села, района было востребовано», - отметил зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.



Фото: egov-buryatia.ru

