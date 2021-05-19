Общее число случаев COVID-19 в Монголии превысило 50 тысяч

При этом в процесс вакцинации вовлечены уже почти 2,5 млн жителей страны



Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Монголии достигло сегодня 50 099, 575 из них выявлены за последние сутки. Число летальных исходов составляет 227, шест за минувшие сутки, сообщает



Общее число выздоровевших от коронавируса жителей Монголии – 43 586 человек, 865 – за последние сутки. В стационарах остаются 3 854 человека, 99 пациентов в тяжелом состоянии.



При этом соседняя страна сохраняет очень высокие темпы вакцинации от COVID-19. Первую инъекцию вакцины уже получили более 1,8 миллиона жителей Монголии, свыше 22 тысяч за последние сутки. Вторую инъекцию – 666 тысяч человек.



Фото: montsame.mn Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Монголии достигло сегодня 50 099, 575 из них выявлены за последние сутки. Число летальных исходов составляет 227, шест за минувшие сутки, сообщает МОНЦАМЭ Общее число выздоровевших от коронавируса жителей Монголии – 43 586 человек, 865 – за последние сутки. В стационарах остаются 3 854 человека, 99 пациентов в тяжелом состоянии.При этом соседняя страна сохраняет очень высокие темпы вакцинации от COVID-19. Первую инъекцию вакцины уже получили более 1,8 миллиона жителей Монголии, свыше 22 тысяч за последние сутки. Вторую инъекцию – 666 тысяч человек.Фото: montsame.mn