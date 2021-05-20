Холодильник победил ипотеку

Спрос на ипотеку в Бурятии упал на 40%, в том числе из-за продовольственной инфляции



В Бурятии рост цен сегодня происходит везде, вызывая неприятные ассоциации с гиперинфляцией начала 90-х годов. И сегодня появились уже жертвы необузданного стремления продавцов задирать цены при первой же возможности. С начала этого года в республике значительно снизился спрос на ипотечные кредиты. Причем впервые за всю историю наблюдений за рынком недвижимости главным фактором уменьшения становится нехватка у бурятских семей денег на дорожающую еду и другие расходы.



Расширение подождет



Ипотечный бум в Бурятии постепенно сдувается. Как сообщили в пресс-службе Отделения Нацбанка РБ, в первом квартале 2021 года в регионе выдано 2032 ипотечных кредита, тогда как кварталом ранее это число составило 2822 займа. Падение спроса — 40%. При этом, как отмечают в банке, в 2020 году выдано жителям республики 9 тыс. ипотечных кредитов — в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. А сам объем кредитования увеличился в прошлом году в 1,8 раза — до 20 млрд рублей.



Таким образом, сегодня ни о каком продолжении ипотечного бума говорить уже не приходится. Более того, по неофициальным данным самих банкиров, в апреле понижательная динамика продолжилась, поскольку сказался эффект мартовского увеличения Банком России ключевой ставки до 4,5%. Соответственно, банки стали повышать проценты по кредитам. Уменьшает спрос и рост цен на недвижимость. Параллельно банки, в условиях снижения доходов у граждан, все чаще отказывают в одобрении займов. Так, одним из ключевых препятствий к росту ипотечного рынка стало недавнее значительное сокращение лимитов на выдачу ипотеки, спущенных бурятским филиалам российских банков. Как говорят в неофициальных беседах банкиры, это связано, прежде всего, с ростом рисков на обслуживание кредитов со стороны потенциальных заемщиков.



Но самой главной причиной стагнации выдачи кредитов стал мощный рост затрат потенциальных заемщиков. Многие люди боятся, что в случае взваливания на себя кредитного ярма элементарно не смогут сводить концы с концами. И ключевым фактором здесь стали растущие цены на продовольственном рынке.



Улан-удэнский менеджер среднего звена Александр и его молодая жена с ребенком планировали, по их словам, улучшить жилищные условия. Продать «однушку» и переехать в новостройку. Однако в банке им провели калькуляцию на необходимый для расширения жилья долгосрочный займ в 2 млн рублей. В месяц выходило относительно немного - около 16 тыс. рублей.



- Но когда стали считать расходы по картам, то получалось, что 16 тысяч мы никак не можем дополнительно выделить из бюджета, - рассказывает Александр. - Хотя у нас работают двое, но большая часть заработанного уходит на еду, коммунальные услуги и другие расходы. - А переходить на картошку и макароны мы не хотим. Поэтому решили отказаться от этой идеи, чтобы не рисковать.



Решение кажется разумным, учитывая, что многие семьи, взявшие ипотеку, с трудом ее обслуживают. Так, судя по статистике, в Бурятии долги по ипотеке, в том числе просроченная задолженность, выросли за два года на 45% и достигли 44,9 млрд рублей.



Хотя официально инфляция, как обычно, нас только убаюкивает. Так, согласно данным Бурятстата, индекс потребительских цен (март 2021 года к марту 2020-го) составил... всего 6,02%. Однако эти смешные цифры уже мало кого успокаивают - те, кто ходит в магазины, не верят официозу. Люди видят новые ценники и ужасаются.



- Картошка в конце прошлого года стоила 20 рублей, сегодня - уже 50 рублей, бензин за неделю дважды подорожал. Что ни возьми - везде удорожание, причем значительное, - сетует Александр.



Если в 2020 году, по данным исследования «РИА Новости», россияне тратили на еду около 30% своих располагаемых личных доходов, то в 2021 году всего за несколько месяцев этот показатель приближается к 40%. Поскольку качественное питание является базовой потребностью, то, вполне очевидно, люди не хотят рисковать своим здоровьем ради перспективы расширения жизненного пространства.



Почему растут цены на еду?



В социальных сетях региона часто говорят, что в Бурятии слишком мало федеральных торговых сетей, которые, имея более низкие издержки, могут обеспечивать населению приемлемый уровень цен. Не случайно в редких и дешевых дискаунтерах типа «Светофор» (расположенных часто в неудобных местах) сегодня гораздо больше покупателей, чем годом ранее.



Также люди жалуются, что в регионе сокращается число сельскохозяйственных рынков, а фермерам трудно туда пробиться со своей продукцией - все скупают перекупщики. Также в целом в связи с приходом нового премьер-министра Михаила Мишустина с прошлого года взят курс на ускоренное увеличение налоговой нагрузки (через цифровизацию, растущую маркировку товаров, рост акцизов, отмену выгодного для торговли ЕНВД, удорожание топлива и т. д.). Это запустило инфляционную спираль, которая оказалась выгодна, прежде всего, для бюджета - ведь при подорожании почти каждой единицы проданного товара автоматически вырастают отчисления в казну того же НДС. Но самое главное - производители продуктов в условиях слабой конкуренции могли поднимать цены до бесконечности. А продавцы, у которых вырастают издержки, в свою очередь, переписывают ценники.



- В корне проблем - ошибочный курс по отмене европейского продовольственного импорта, который значительно дешевле, чем продукция, выпускаемая нашими производителями, - считает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. – Например, натуральное финское сливочное масло у них, если переводить на рубли, стоит около 400 рублей за килограмм, а у нас — 900 рублей. В Европе из-за благоприятного климата и высокой технологичности можно производить еду в два раза дешевле, чем в России. Зря мы отказались от этого. В итоге вместо импортозамещения получили гигантский скачок цен на еду и резкое ухудшение материального положения бедных домохозяйств.



Между тем продовольственная инфляция не единственная причина ухода жителей республики от решения брать ту же ипотеку.



- В Бурятии за эти несколько месяцев очень сильно подорожали еще две важные составляющие - это лекарства и платные медицинские услуги, - считает экономист Анатолий Думнов. - Поскольку из-за изоляции и психологического стресса люди стали больше болеть, а государственная медицина из-за очередей становится все менее доступной, то они все больше отдают денег на лечение и разного роста тесты в частных клиниках. Также людям приходится покупать все больше лекарств, а они значительно подскочили в цене за год.



Впрочем, в ближайшее время трудно ожидать стабилизации ситуации на продовольственном рынке, ведь кардинально ничего не меняется. Соответственно, снижающиеся доходы населения не позволят держать выдачу ипотечных кредитов на прежнем уровне.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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