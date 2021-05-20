20.05.2021
В Бурятии Уда подтапливает дворы села Старая Курба

В Бурятии Уда подтапливает дворы села Старая Курба

Причина – повреждение запорного устройства оросительной системы

В Бурятии в связи с повреждением запорного устройства оросительной системы на реке Уда в селе Старая Курба произошло подтопление 10 дворов жилых домов частного сектора.

Уровень воды в дворах до 25 см. Подтопленных домов нет. Ведутся восстановительные работы. На место выехала рабочая группа Главного управления МЧС России по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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