В Бурятии Уда подтапливает дворы села Старая Курба

Причина – повреждение запорного устройства оросительной системы



В Бурятии в связи с повреждением запорного устройства оросительной системы на реке Уда в селе Старая Курба произошло подтопление 10 дворов жилых домов частного сектора.



Уровень воды в дворах до 25 см. Подтопленных домов нет. Ведутся восстановительные работы. На место выехала рабочая группа Главного управления МЧС России по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



Фото: 03.mchs.gov.ru

