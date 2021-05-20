Работодатели Дальнего Востока предлагают зарплату выше 55 тыс рублей

Конкуренция среди соискателей рабочих мест в апреле составила 3,5 резюме на вакансию
Средняя предлагаемая работодателем зарплата в Дальневосточном федеральном округе составляет 55 400 рублей, что на 15% выше, чем в среднем по России. Ожидают дальневосточники в среднем несколько меньше – 54 400 рублей, что выше средних ожиданий о стране на 10%, сообщает служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Количество открытых вакансий в апреле 2021 года на Дальнем Востоке увеличилось на 11% по сравнению с мартом и на 45% больше по сравнению с апрелем прошлого года. Количество резюме сократилось на 3% к марту и выросло на 21% к прошлому году.
Конкуренция среди соискателей Дальнего Востока в апреле 2021 составила 3,5 резюме на вакансию. Для сравнения, год назад этот показатель был выше – 4,2 резюме на вакансию. Сложнее всего искать работу начинающим карьеру и студентам (на одну вакансию тут приходится 7,7 резюме), юристам, и высшему менеджменту (5,6); легче всего специалистам из сфер – «инсталляция и сервис» (0,4), «страхование» и «консультирование» (0,5).
Фото: egov-buryatia.ru
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