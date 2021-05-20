Экс-чиновница из Бурятии найдена задушенной в Москве

Бывшая госслужащая Алла Пронькина известна тем, что ее заказное убийство предотвратили в 2007 году



В Москве найдена мертвой бывшая госслужащая из Улан-Удэ Алла Пронькина, чье заказное убийство правоохранители предотвратили в 2007 году, сообщает



Покушение на Пронькину готовили еще в 2007 году, когда она работала начальником юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ по Бурятии. Убийство женщины заказали бывшие коллеги — судимая по статье «присвоение или растрата» сотрудница и ее сожитель, который подрабатывал водителем в ведомстве.



Мотивом для покушения стала месть: оба винили Пронькину в увольнении. По их заказу госслужащую должны были подкараулить вечером у подъезда и жестко избить арматурой. Преступление сорвалось из-за того, что киллеры не смогли довести дело до конца: они сами признались Пронькиной, что ее заказали за 30 тысяч рублей.



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Фото: «Номер один» В Москве найдена мертвой бывшая госслужащая из Улан-Удэ Алла Пронькина, чье заказное убийство правоохранители предотвратили в 2007 году, сообщает Nation news со ссылкой на Telegram-канал "112". Тело женщины с признаками асфиксии и пакетом на голове нашли в Москве возле водоема. Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.Покушение на Пронькину готовили еще в 2007 году, когда она работала начальником юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ по Бурятии. Убийство женщины заказали бывшие коллеги — судимая по статье «присвоение или растрата» сотрудница и ее сожитель, который подрабатывал водителем в ведомстве.Мотивом для покушения стала месть: оба винили Пронькину в увольнении. По их заказу госслужащую должны были подкараулить вечером у подъезда и жестко избить арматурой. Преступление сорвалось из-за того, что киллеры не смогли довести дело до конца: они сами признались Пронькиной, что ее заказали за 30 тысяч рублей.Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Москвы опроверг связь убийства госслужащей из Улан-Удэ с делом о покушении 2007 года.Фото: «Номер один»