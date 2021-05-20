В Бурятии сельчанин осужден за неуплату алиментов

Угроза получить реальный срок заставила его трудоустроиться



В прокуратуру Тункинского района обратилась жительница села Харбяты с жалобой на неуплаты отцом алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Установлено, что в 2013 году решением суда должник лишен родительских прав и обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Для их принудительного взыскания возбуждено исполнительное производство.



Являясь трудоспособным лицом, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин, местный житель в нарушение решения суда средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка не уплачивал, иной материальной помощи ему не оказывал. В результате общая сумма задолженности составила превысила 620 тысяч рублей.



По требованию прокурора района в феврале судебные приставы возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).



Приговором Тункинского районного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 месяцев с испытательным сроком 2 года.



После этого должник трудоустроился и погашает задолженность по алиментам.



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