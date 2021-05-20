В Бурятии перед судом предстанет группа омулевых браконьеров

В криминальной троице, добывшей более 150 «хвостов» байкальского эндемика – сотрудник рыбоохраны



В Кабанском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела по обвинению троих жителей республики в незаконной добыче байкальского омуля, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В октябре прошлого года мужчины в возрасте от 43-49 лет, один из которых являлся сотрудником рыбоохраны, на берегу реки Селенга, в двух километрах от села Таракановка, незаконно выловили более 150 особей омуля.



В течение двух суток злоумышленники с помощью катера и рыболовных сетей добывали омуль. После каждого рейса выловленную рыбу они складывали в мешки на берегу. Сотрудники отделения безопасности и противодействия коррупции ОМВД задержали их в тот момент, когда фигуранты укладывали мешки с добытой рыбой в моторную лодку.



Ущерб от их противоправной деятельности превысил 1,1 миллиона рублей, что расценивается как особо крупный.



В ходе дознания был наложен арест на имущество, принадлежащее одному из обвиняемых: катер, лодочный мотор, два автомобиля общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Однако злоумышленники впоследствии в полном объеме возместили причиненный ущерб.



Отметим, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.



В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит браконьерам – лишение свободы на срок до пяти лет. Преступление раскрыто полицейскими в период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина».



Фото: Росгвардия

