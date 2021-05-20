В Бурятии сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося ребенка

Маленькая девочка одна бродила по торговому центру и ничего не могла рассказать



В Бурятии в городе Закаменске сотрудники вневедомственной охраны вернули потерявшегося ребёнка, который заигрался и ушел со двора, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Вчера вечером сработала кнопка экстренного вызова в одном из торговых центров Закаменска. Прибывшие сотрудники Росгвардии установили, что работники заметили одиноко гуляющего по торговому залу напуганного ребенка без сопровождения взрослых.



«Девочка, на вид около двух лет, не ориентировалась и не могла ничего сказать. Мы не смогли найти родителей в магазине и отвезли девочку в отдел полиции», - рассказал старший группы задержания ОВО по Закаменскому району прапорщик полиции Чингис Найданов.



Позже правоохранительные органы установили и благополучно передали ребенка матери потерявшейся девочки. Было установлено, что женщина оставила дочь под присмотром пятилетнего сына, но, заигравшись, мальчик не усмотрел за сестрой, и она ушла со двора.



Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



Фото: Росгвардия

