Суточный прирост COVID-19 в Бурятии приближается к 50

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 796



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 37 796. Это на 47 случаев больше, чем было в среду, 54% (20 190) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 883 человек, за минувшие сутки умерли три человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 47 новых случаев коронавируса 32 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1647 человек.



В стационарах получает лечение 281 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 177. В отделениях реанимации находится 33 пациента (из них старше 65 лет – 17), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.



Амбулаторное лечение проходят 124 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 508 (+42) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом 337 коек: занято – 281, свободно – 56 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 077 человек, с нарастающим итогом – от 975 008 человек.



Фото: pixabay.com

