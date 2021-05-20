В Бурятии все чаще возникают палы сухой травы

Крупное загорание ликвидировано в Кяхтинском районе



В Бурятии в 12 километрах от села Большой Луг Кяхтинского района произошло загорание травы. К ликвидации пожара были привлечены добровольные пожарные ДПК МО СП «Большелугское» и работники муниципального лесничества, сообщили в Республиканском агентстве Го и ЧС.



В результате пожара сгорела растительность на площади 2 гектара. Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем.



Проблему палов травы поднимал накануне на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров зампред правительства Бурятии Петр Мордовской, отметив неудовлетворительную организацию профилактической работы с населением в Кабанском районе.



«Если смотреть по возгораниям сухой травы, то Кабанский район в лидерах – зафиксировано 65 возгораний», - сказал он.



Между тем, замглавы района Геннадий Осетров рассказал, что вся проблема в неорганизованности патрульных групп сельских поселений. Решением штаба поручено главе района с главой Селенгинска принять меры организации работы патрульных групп и профилактической работы с местным населением для недопущения природных пожаров на территории Кабанского района, напомнили в РАЛХ.



Фото: 03.mchs.gov.ru

