Бойцы стройотрядов отправятся работать на БАМ и Транссиб

Они будут привлечены к летним работам и на участке Слюдянка–Улан-Удэ



Пять студенческих отрядов из Иркутска примут участие в модернизации БАМа и Транссиба. Молодые люди из транспортного вуза будут привлечены к летним работам на станциях Куанда и Новая Чара, на участках Небель – Марикта и Слюдянка – Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Студенты будут заняты на укладке земляного полотна и строительстве инженерных сооружений, в работах по монтажу оборудования объектов железнодорожной инфраструктуры.



Из 80 бойцов стройотрядов около 70 % – новобранцы. Они впервые отправятся на строительство железных дорог и пробудут на этой работе два месяца.Кроме того, студенты пополнят ряды проводников поездов дальнего следования.



Всего на базе ИрГУПСа сформировано 13 трудовых дружин общей численностью 264 человека.



Фото: old-visual.rzd.ru

