В Бурятии защитили от затопления село Старая Курба

Проведены работы по снятию напряжения в русле оросительной системы и укреплению дамбы



В Бурятии в селе Старая Курба Заиграевского района восстановлено запорное устройство оросительной системы на реке Уда. Вода в населенный пункт не поступает, сообщили в республиканском главке МЧС.



Силами Заиграевского филиала управления «Бурятмелиоводхоз» проведены работы по снятию напряжения в русле оросительной системы и укреплению дамбы, уровень воды падает. Вода по уклону местности с территории домов уходит самостоятельно. Дополнительные меры по отводу воды не требуются.



Обстановка стабилизировалась. Ухудшение обстановки не прогнозируется.



Напомним, накануне поступила информация о том, что в связи с повреждением запорного устройства оросительной системы на реке Уда оказались подтоплены придомовые территории жилых домов по улице Центральная в селе Старая Курба. Уровень воды во дворах составлял от 5 до 25 см.



Фото: 03.mchs.gov.ru

