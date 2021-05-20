Житель Бурятии, пытавшийся убить знакомых топором, осужден

Он приговорен к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима



В Бурятии вынесен приговор 41-летнему ранее судимому Владимиру Писаренко, признанному виновным в «покушении на убийство двух лиц», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 3 августа прошлого года вечером Писаренко распивал спиртные напитки со своими знакомыми в одном из домов на территории пригородного садового товарищества «Солнечный» Заиграевского района. Во время застолья между собутыльниками из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой Писаренко схватил топор и стал наносить им удары по голове и телу двум потерпевшим – мужчине и женщине.



Когда они перестали подавать признаки жизни, злоумышленник отбросил орудие преступления, решив, что расправился с противниками. Затем, через некоторое время, успокоившись, он сам вызвал скорую медицинскую помощь и полицию. Потерпевших отвезли в больницу, и врачам удалось сохранить им жизнь.



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