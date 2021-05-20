В Бурятии на федеральных трассах уложат защитные слои

Работы начались на федеральной автодороге в Кабанском и Мухоршибирском районах



По заказу управления федеральных автодорог «Южный Байкал» подрядные организации приступили к работам по устройству защитных слоев износа на участках автодорог Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита в Кабанском и Мухоршибирском районах Бурятии.



- В рамках государственного контракта подрядные организации выполнят работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройству тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси. Также планируется укрепление обочин, устройство водоотвода, нанесение горизонтальной разметки. – уточнили в ФКУ «Южный Байкал».



Устройство защитных слоёв позволит увеличить долговечность дорожного покрытия федеральных автодорог. Технология повышает износостойкость и сцепные качества верхнего слоя полотна, устраняет колейность и другие дефекты. Таким образом, улучшатся транспортно-эксплуатационные характеристики дорожного покрытия.



- Всего в 2021 году на подведомственной сети ФКУ Упрдор «Южный Байкал» планируется защитить слоями износа 8 участков автодорог общей протяженностью более 65 км в Кабанском и Мухоршибирском районах Бурятии, а также в Петровск-Забайкальском районе Забкрая, - отметили в ведомстве.



Кроме того, «Южный Байкал» просит водителей быть предельно внимательными, осторожными в местах производства работ и выполнять требования временных дорожных знаков. Работы завершат в четвертом квартале 2021 года.



фото: "Южный Байкал"