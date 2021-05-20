Штрафной компаньон

Госзаказ на 43 млн рублей доверили злостному правонарушителю, близкому к двум депутатам Народного Хурала?



Новые подробности бизнеса депутатов Народного Хурала Михаила Степанова и Дмитрия Дружинина. Компаньон первого по ООО «Регион Энерго» и партнер ООО «ЭкоАльянс», возглавляемого вторым, Евгений Шурыгин неоднократно привлекался к административной ответственности. Штрафы по 40 000 рублей были наложены на него Арбитражным судом Бурятии по заявлениям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).



Через штрафы - к банкротству



Евгений Шурыгин был наказан как генеральный директор и единственный учредитель ООО «Специндустрия», которое занималось тепло- и водоснабжением населенных пунктов в Тарбагатайском районе по концессионному соглашению с райадминистрацией. Из судебных решений следует, что компания задолжала энергетикам сначала 1 929 898 рублей, затем - еще 1 130 668 рублей. Ввести ограничения в отношении предприятия коммунальной сферы энергетики не могли, так как это привело бы к негативным «экономическим, экологическим или социальным последствиям». На письменные требования о погашении задолженности Евгений Шурыгин не реагировал. В связи с чем инспекторами Ростехнадзора были составлены протоколы об административных правонарушениях. Арбитражный суд Бурятии с позицией федерального ведомства согласился, усмотрев в поступках Шурыгина виновные действия, а точнее - бездействие.



При этом суд весьма снисходительно отнесся к Шурыгину и его правонарушениям, назначив штрафы по минимальной санкции ст. 14.61 КоАП РФ (максимальная составляет 100 000 рублей).

По представлению прокуратуры гендиректор ООО «Специндустрия» привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках. Надзорное ведомство установило, что компания «не разместила в единой информационной системе сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных в 2018 году, а также положение о закупках». Шурыгина оштрафовали на 30 000 рублей.



Кроме того, бизнесмен был оштрафован по ст. 9.17 за нарушение нормативных запасов топлива на котельных. Концессионное соглашение с его ООО «Специндустрия» было расторгнуто досрочно.



Это ж не просто один раз человек оступился, стал жертвой обстоятельств. Тут какой-то злостный правонарушитель вырисовывается...



В марте этого года ООО «Специндустрия» само обратилось в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Компания задолжала различным кредиторам почти 14 500 000 рублей. В отношении должника введена процедура наблюдения.



Партнер или зиц-председатель?



А теперь вспомним, что другое предприятие - ООО «Регион Энерго», где компаньоном «штрафника» Шурыгина является депутат Народного Хурала Михаил Степанов, владеющий 52% уставного капитала. В прошлом году оно заключило госконтракт на реконструкцию Волковской оросительной системы в Баргузинском районе. Цена составила свыше 43 млн рублей, которые были выделены федеральным минсельхозом.



Как вы думаете, кто возглавлял предприятие при выполнении госконтракта? Все тот же Шурыгин! Да и сейчас возглавляет.



Сами собой возникают вопросы: как фирма, директором которой является бизнесмен с таким шлейфом правонарушений, сумела получить многомиллионный федеральный подряд? Не в депутатском ли мандате ее соучредителя тут дело? А главное - все ли в порядке с Волковской оросительной системой, работами по реконструкции которой, получается, руководил «штрафной компаньон» Михаила Степанова?



По оценке специалистов, Волковская оросительная система расположена на территории со сложными гидрогеологическими условиями. В долине одного из трех главных притоков Байкала. От подрядчика требовалось неукоснительное следование проекту, в том числе его природоохранной составляющей. Было ли, например, установлено предусмотренное проектом рыбозащитное устройство, которое должно прослужить не менее 20 лет? Какие проводились мероприятия по проверке его эффективности? Что сделано для восстановления водных биоресурсов? Соблюдены ли установленные проектом высотные отметки, от которых напрямую зависел объем выемки грунта, то есть основные затраты ООО «Регион Энерго»?



Эти вопросы - не риторические, учитывая «творческий путь» руководившего работами Евгения Шурыгина. Думается, ответы на них стоит поискать прокуратуре и Ростехнадзору, под контролем которого в числе прочего находятся гидротехнические сооружения. Оба ведомства давно знакомы с данным фигурантом по их собственным представлениям, искам и протоколам. А в Бурятии уже были громкие уголовные дела, связанные с хищениями при строительстве оросительных систем. Поэтому надо устранить все сомнения, невзирая на лица и депутатские мандаты тех, кто стоит за директором-штрафником.



Мусорный альянс



Контакты Шурыгина с депутатом Народного Хурала и директором «мусорного» регоператора ООО “ЭкоАльянс” Дмитрием Дружининым прослеживаются не только по высуживанию денег из ТГК-14 через котельную на Шишковке. На выборах в Народный Хурал в 2018 году по одномандатному округу в Прибайкальском районе, где был избран самовыдвиженец Дружинин (к «Единой России» он примкнул позже), выдвигался некий Максим Ткачев, юрисконсульт шурыгинского ООО «Специндустрия». Случайность? Очевидцы и участники избирательной кампании полагают, что работник фирмы Шурыгина мог быть «делегирован» на выборы для выполнения миссии технического кандидата Дружинина.



Особенно показательно появление Шурыгина уже в качестве индивидуального предпринимателя в числе перевозчиков мусора сразу в трех районах Бурятии: в Кабанском, Мухоршибирском и Бичурском, - после того, как оттуда выдавили неплатежами прежних подрядчиков. По приблизительным оценкам, ежемесячный денежный поток из «ЭкоАльянса» в сторону ИП Шурыгина за транспортирование отходов в этих муниципалитетах может достигать 4,5 млн рублей. Это 54 млн рублей в год. Неплохо, правда? Даже, если делить на троих.



«Большой брат»



Любопытно, что маршруты мусоровозов всех перевозчиков, в том числе Шурыгина и самого «ЭкоАльянса», контролируются через систему ГЛОНАСС. Доступ к ней регоператору предоставляет ООО «НИС Бурятия». После назначения Дружинина «главным по мусору» в Бурятии данные о передвижениях машин и периодичности вывоза отходов были засекречены. Их не могут получить главы местных администраций и районов, чтобы объективно оценить ситуацию с вывозом мусора на вверенных им территориях. Даже для минприроды Бурятии, которому по долгу службы положено следить за чистотой в республике, оперативное получение полных сведений стало проблемой.



Генеральным директором ООО «НИС Бурятия» является Олег Мандрусов. Ранее он участвовал в деятельности ряда компаний, зарегистрированных в Улан-Удэ по адресу Приречная, 17 - на авторынке Михаила Степанова. В том числе возглавлял ООО «Автолорд плюс», ныне переименованное в ООО «Байкальский путь», совладельцами которого являются Надежда Степанова и Дмитрий Дружинин. Напрашивается предположение, что ООО «НИС Бурятия» относится к этой же бизнес-группе. Такое взаимодействие открывает широкие возможности. Например, для экономии на регулярности вывоза отходов. А в случае проведения правоохранительными или надзорными органами проверок в отношении «ЭкоАльянса» и особо приближенных к его руководству подрядчиков (таких, как Шурыгин) могут быть предоставлены «правильные» данные.



Вот так причудливо, как писал Булгаков, тасуется колода. Казалось бы, что может быть общего у двух депутатов, заседающих бок о бок на сессиях Народного Хурала, с бизнесменом, чей деловой путь устлан штрафами и банкротством? Оказывается, многое. Настолько, что впору говорить об ОПГ - организованной политической группировке с большими экономическими интересами.



Кстати, 22 мая у Дмитрия Дружинина - день рождения. Ему исполнится 42 года. Вероятно, члены ОПГ соберутся за праздничным столом. Деньги на подарки «боссу» у них найдутся. Платежи от «ЭкоАльянса» тому же ИП Шурыгину поступают регулярно. В отличие от других перевозчиков мусора - чужих на этом празднике жизни.



Фото: egov-buryatia.ru

