«Зенит» во мгле

Более суток остается без электроэнергии садоводство в пригороде столицы Бурятии



В СНТ «Зенит» - сотни садовых участков. Владельцы части наделов прописаны и проживают постоянно, в том числе семьи с детьми. Многие успели переехать из городских квартир на дачи - к чистому сосновому воздуху и живописным видам на долину Селенги и отроги Хамар-Дабана. Но полноценно начать сезон не получается из-за проблем с электро- и водоснабжением.



Без света и воды



- С начала мая воду нормально дали только один раз - в прошлое воскресенье, - рассказывает Наталья, многодетная мать, для которой возможность хозяйствовать на своих сотках, является жизненно важным подспорьем. - В среду вода была от силы полчаса. Зато уже второй раз мы надолго остаемся без света.



СНТ «Зенит» расположено на взгорье за станцией Дивизонная. Вода подается по трубопроводам от насосных станций. Электроэнергия - от подстанции ВСЖД.



Как пишут в вайбер-группах садоводы, на прошлой неделе произошло короткое замыкание на сетях в СНТ. Вместо того, чтобы найти и устранить причину, местные «хозяйственники», отвечающие за жизнеобеспечение «Зенита», просто установили самодельный «жучок». Обнаружив его, энергетики полностью обесточили садоводство.



Между двумя отключениями прошла почти неделя. Неужели за это время председатель СНТ Виталий Скворцов, семь членов правления и три члена ревизионной комиссии не смогли найти и устранить причину неполадок?

Что касается водоснабжения, то трубопроводы были построены еще в советскую эпоху, и прорывы в изношенной системе возникают постоянно. Но ни один из председателей и составов правления СНТ «Зенит» не озаботился их поэтапной заменой.



Завалили дорогу



В этом году добавились еще и проблемы с дорогой. Рукотворные. Вполне пригодную для езды грунтовку во многих местах завалили кучами глины вперемешку с каменными валунами. Кто-то уже разбил подвеску автомобилю, кто-то повредил бампер. Чья именно была инициатива начать засыпку глиной крутого подъема, откуда при первом же ливне грязь потечет в Селенгу, а затем в Байкал, непонятно. Часть садоводов кивает на правление, часть - на администрацию Советского района. Наверное, разобраться в этом по силам только природоохранной прокуратуре.



Из-за копившихся годами и созданных искусственно проблем некогда славное СНТ «Зенит» превращается, как считают садоводы, в «гиблое место».



- Наша недвижимость (дачи) обесценивается. Вести хозяйство в таких условиях невозможно. А продавать, как многие уже собираются, придется по бросовым ценам. Слухами о происходящем в «Зените» земля полнится. Дачи здесь и так стоят в разы дешевле, чем на Левобережье. А теперь большинство может просто превратиться в «заброшки». К этому все ведут? - пишут садоводы в своей вайбер-группе.



Кто не внакладе?



Самое удивительное, что членские взносы в СНТ «Зенит» - одни из самых высоких в Бурятии. Возможно, самые высокие. В этом году они установлены в размере 4100 рублей на каждого из 760 членов товарищества. Больше половины взноса - на водоснабжение. В целом набегает очень приличная сумма - свыше 1,76 млн рублей. А трубопроводы продолжают ветшать и фонтанировать...



На дорогу от станции Двизионная до «Зенита» в смете предусмотрено 180 тыс рублей. Немного, но достаточно, чтобы по мере необходимости грейдировать, устраняя «гребенку», и хотя бы точечно отсыпать (не глиной с валунами, конечно).



Больше всего вопросов у садоводов вызывает раздел сметы «Накладные расходы» - свыше 754 тыс рублей. Что имеется в виду, если затраты на автомобиль и ГСМ для сварщиков и сантехников, обслуживающих трубопроводы, заложены в другой раздел «Водоснабжение»? Чьи тогда «накладные» и кто не внакладе?



Общая сумма сметы на 2021 год превышает 3,311 млн рублей. Конечно, взносы еще нужно собрать, и члены правления открыто призывают садоводов сдавать их наличными, а не на расчетный счет, как предписывает федеральный закон. И одновременно требуют от членов СНТ «ждать молча» пока все наладится. Ну, прямо, как монтер Мечников: «Утром деньги, вечером стулья...»!



Однако садоводы «ждать молча» уже не хотят и готовят обращения в различные инстанции вплоть до прокуратуры и главы Бурятии Алексея Цыденова.



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