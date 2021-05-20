В Бурятии ужесточен приговор экс-главе Баргузинского района

Верховный суд республики заменил Алексею Балуеву штраф на четыре лишения свободы условно
Верховный суд Бурятии ужесточил приговор бывшему главе Баргузинского района республики, которого суд первой инстанции признал виновным в «превышении должностных полномочий» и приговорил к штрафу в 130 тысяч рублей.
Приговор обжалован в апелляционном порядке, и после пересмотра вышестоящим судом изменен ввиду чрезмерной мягкости назначенного чиновнику наказания. В итоге, Балуеву назначено наказание в виде четырех лишения свободы условно с испытательным сроком и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2,5 года, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Напомним, Алексей Балуев был признан виновным в «превышении должностных полномочий». Следствием и судом установлено, что 6 декабря 2017 года Балуев своим постановлением ввел на территории возглавляемого района режим чрезвычайной ситуации. Поводом послужило частичное разрушение моста через реку Сувинка на автомобильной дороге местного значения. Действовавший режим позволил главе района заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, минуя конкурсные процедуры, напрямую с одним местным предпринимателем.
Подрядчик завершил ремонтные работы 19 марта 2018 года. После этого Балуев обеспечил их приемку без замечаний и оплату в полном объеме на сумму более 1,4 миллиона рублей. Однако в ходе проведенной в рамках уголовного дела экспертизы установлено, что в результате нарушений, допущенных подрядчиком во время ремонта, и удешевления использованных материалов, существенно снижена грузоподъемность моста и создана опасность обрушения его конструкций.
Фото: russianstock.ru
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