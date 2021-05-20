В Улан-Удэ временно изменены схемы маршрутов

Из-за ремонта дорог по новому маршруту следует общественный транспорт № 4, 29, 30, 37, 40, 100



В столице Бурятии временно изменили схемы движения общественного транспорта.Как сообщает администрация города, из-за ремонта на дорогах по ул. Комсомольская на участке от дома № 33 по ул. Октябрьская до дома № 31а по ул. Комсомольская до 31 мая 2021 года изменены схемы движения автобусов маршрутов №№ 4, 29, 30, 37, 40, 100.На сегодня автобусы указанных маршрутов следуют в объезд закрытого для движения участка по ул. Комсомольская через ул. Н. Петрова – ул. Октябрьская – далее по утвержденным схемам.фото: "Номер один", администрация Улан-Удэ